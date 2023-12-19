الأسهم الأمريكية : تواصل مكاسبها بفعل توقعات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد توقعات المتعاملين في السوق بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل وترقبهم لأسبوع من البيانات الاقتصادية المهمة.

الأسهم الأمريكية

وساهم ارتفاع واسع النطاق لكنه متواضع في إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف في حين أغلق مؤشر داو جونز دون تغيير يذكر.

وواصلت الأسهم الأمريكية البناء على 7 أسابيع متتالية من المكاسب، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 منذ عام 2017، مدفوعة بالتفاؤل إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، وهي التوقعات التي حاول صناع السياسة في المركزي الأميركي كبح جماحها يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بنحو 0.66 نقطة أو صفر% تقريبا ليصل إلى مستوى 37305.82 نقطة .

بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 21.34 نقطة أو 0.45% ليصل إلى مستوى 4740.53 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 90.89 نقطة أو بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 14904.81 نقطة.

قطاعا التكنولوجيا والسفر يصعدان بالأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه، مع استعداد المستثمرين لقراءة التضخم في منطقة اليورو لتوقع الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3 % ، بعد تراجعه أمس الاثنين.

ويترقب المستثمرون الآن قراءة التضخم النهائية لشهر نوفمبر في منطقة اليورو المقرر صدورها خلال اليوم، بينما يراقبون بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع .

يأتي هذا بعد أن عزز ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى التيسير النقدي الرهانات مؤخرا على اقتراب خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى مكاسب قوية في الأسهم عالميا.

وارتفع سهم يو.بي.إس فى الأسهم الأوروبية 1.6 %،بعد استحواذ شركة سيفيان كابيتال للاستثمار على حصة 1.3 %،في البنك.

وتقدم سهم كوفيسترو فى الأسهم الأوروبية 2.4 %،بعد تقرير عن استعداد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لزيادة عرضها لشراء شركة الكيماويات الألمانية.

وخسر سهم مجموعة الطاقة النرويجية إكوينور فى الأسهم الأوروبية 1.6%،بعد أن خفض آر.بي.سي تصنيفه للسهم.