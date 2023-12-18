الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، على ارتفاع بنسبة 0.21%، عند مستوى 2420.39 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بما يصل نحو 4.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.4 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2935 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، مرتفعًا 75.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11676.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 260 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : مبكو، وتشب، والباحة، والعمران، وساكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، والإنماء ريت للتجزئة، والآمار، وأسواق عبدالله العثيم، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.83% و3.86% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أمريكانا، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وشمس ، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء ، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين مرتفعاً 199.09 نقطة ليقفل عند مستوى 23570.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الأسهم المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 29 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.711 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 11.8 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.19 % ليصل إلى مستوى 25334.09 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.69 % مسجلًا 5487.64 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.09 % لينهي التعاملات عند مستوى 7963.06 نقطة.