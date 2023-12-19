الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تركيز على بيانات التضخم

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-12-2023، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه، مع استعداد المستثمرين لقراءة التضخم في منطقة اليورو، لتوقع الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.23 بالمئة بحلول الساعة 9:25 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه الاثنين.

ويترقب المستثمرون الآن قراءة التضخم النهائية لشهر نوفمبر في منطقة اليورو المقرر صدورها خلال اليوم، بينما يراقبون بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن عزز ميل مجلس الفيدرالي الأميركي إلى التيسير النقدي، الرهانات مؤخرا على اقتراب خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى مكاسب قوية في الأسهم عالميا.

وارتفع سهم "يو.بي.إس" 1.6 بالمئة بعد استحواذ شركة "سيفيان كابيتال" للاستثمار على حصة 1.3 بالمئة في البنك.

وخسر سهم مجموعة الطاقة النرويجية "إكوينور" 1.6 بالمئة بعد أن خفض بنك "آر.بي.سي" الكندي تصنيفه للسهم.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 25456 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 30718 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 10848 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 5518 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 8013 نقطة.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك لعدد 78 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وابن سينا فارما عدد 191.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ومستشفى النزهة الدولي عدد 50 ألف سهم، 153.5 ألف سهم، على الترتيب.

كما باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، واودن للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 26.4 مليون سهم، 985 ألف سهم، 8 آلاف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 50 ألف سهم.