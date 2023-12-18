القوات المسلحة تهنئ الرئيس بثقة الشعب المصري وفوزه بالانتخابات



هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بثقة الشعب المصرى والفوز فى إنتخابات رئاسة الجمهورية .

جاء ذلك عقب اعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات نتيجة الإنتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة بنسبة نجاح٦و٨٩ .

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة جمهورية مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقالت الوطنية للانتخابات إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى حصل على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 ملايين و32 ألف و437 ناخبا، لافتا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 ملايين و777 ألف و668 ناخبا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 ملايين و288 ألف و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألف و307 صوتا بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".