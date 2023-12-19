موعد مباراة الزمالك وساجرادا بالكونفيدرالية

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذ ا الموسم 2023/2024.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال في تحقيق الفوز على ساجرادا، حيث يرغب في الوصول للنقطة الـ 12 لضمان التأهل للدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة ساجرادا والزمالك بالكونفيدرالية

تنطلق مواجهة ساجرادا أمام الزمالك في السادسة من مساء الغد الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب 11 نوفمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا

تُنقل مباراة ساجرادا أمام الزمالك عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات القارية خلال السنوات الكثيرة الماضية.

ترتيب المجموعة