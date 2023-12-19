بث مباشر .. مانشستر سيتي وأوراوا الياباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية

مع دقات الثامنة مساء اليوم الثلاثاء تنطلق مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ، بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على ملعب الجوهرة المشعة.





ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة ، فريق فلومنينيسي البرازيلي الذي حسم تأهله إلى النهائي بفوزه على الأهلي بالأمس بثنائية من دون رد.

الأهلي يغلق صفحة الخسارة أمام بطل البرازيل ..

على صعيد متصل ، أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الأهلي أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.



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