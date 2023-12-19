انهيار منزل قديم من طابقين بحي غرب أسيوط دون أي خسائر بشرية

انهيار منزل قديم مؤلف من طابقين في حي غرب أسيوط دون حدوث أي خسائر بشرية ودون وقوع أي إصابات بشرية. تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي شارع الشيخ عبدالله بانهيار منزل

على الفور، انتقل ضباط القسم، إلى جانب فرق الاسعاف، وقوات الدفاع المدني، وفرق الإنقاذ السريع، إلى موقع الحادث. بعد المعاينة والفحص، تبين أن المنزل المنهار هو منزل قديم مكون من طابقين وكان خاليًا من السكان.

تم تطبيق كردون أمني بواسطة القوات الأمنية حول المنزل المنهار، مما سمح بتأمين الموقع ومنع دخول أي شخص آخر وتم تطبيق تدابير أمنية في محيط المبنى الانهار بواسطة قوات الأمن، وتم تحرير محضر بالواقعة. سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. في حين لم يُبلغ عن وجود خسائر بشرية، إلا أنه من المهم أن نؤكد أهمية التأكد من سلامة المباني القديمة وإجراء الصيانة اللازمة لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.

يعد هذا الحادث تذكيرًا بأهمية الحفاظ على سلامة المباني القديمة، وضرورة القيام بالصيانة المنتظمة لها. إن الاهتمام بالتحقق من صحة هذه المباني ورصدها بشكل منتظم قد يساهم في تجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وحماية الأرواح البشرية.