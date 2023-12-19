مستشفي حميات أسيوط تستقبل قافلة توعوية من الأزهر الشريف

استقبلت مستشفي حميات أسيوط، بقيادة دكتور هشام جمعة مدير المستشفي، قافلة الأزهر القادمة من منطقة الوعظ والأرشاد الديني بأسيوط برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والاعلام الديني بأسيوط رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ووعاظ وأعضاء لجان الفتوي والتحكيم الأسري ولم الشمل الأزهري بأسيوط.

يأتي ذلك استمراراً للقوافل الدينية التوعوية التي تعقدها منطقة الوعظ والإرشاد الديني بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط.

وتفقدت القافلة الدينية بعض المرضي بالأقسام الداخلية بالمستشفى ودار حديث مطول بين رجال الدين والمرضي ومرافقيهم .. عقب ذلك قامت القافلة بتنظيم ندوة توعوية دينية بقاعة المستشفي بحضور لفيف من الموظفين والموظفات من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وخدمات معاونة.

وأشار المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة إن وفد رجال الدين تجول في أقسام الاستقبال والعنايات والأقسام الداخلية للرد على أسئلة واستفسارات المرضى وذويهم والفتاوى وبيان مكانة الصبر على المرض والابتلاء، فالمؤمن الحقيقي يدرك جيدًا أن كل ما يأتي من عند الله فهو خير ويجب أن نعلم أن المرض ما هو إلا تكفير ذنوب وتخفيف منها فلا يصيب الإنسان حزن أو سخط على أقدار الله المكتوبة..

وأشار السيوطي، إلى أن الزيارة تستهدف مؤازرة المرضى وذويهم ونشر التفاؤل بينهم ورفع الروح المعنوية لهم وللأطباء وفرق التمريض، وتقديم الدعم العيني والنفسي الذي يتمثل في الوعظ والخطب القصيرة التي تراعي الحال مع الاستشهاد بما ورد من القرآن الكريم والمنهج النبوي الشريف، والتضرع إلى الله بالدعاء لشفاء المرضى ورفع المرض وتقديم الشكر لإدارة المستشفى على تقديم أفضل الخدمات الصحية.

واختتم السيوطي، أن القافلة الدينية عقدت لقاء مثمر داخل قاعة المستشفي بحضور لفيف من الموظفين والموظفات من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وخدمات معاونة ودارت جلسه نقاشية تفاعلية تناولت العديد من المحاور كالحديث عن الصحة وأهمية المحافظة عليها وقاعده الوقاية خير من العلاج وفلسفه الابتلاء واهمية الصبر وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الأبناء واهمية الأمل والتفاؤل وخطورة اليأس والقنوط من رحمة الله وغيرها من الموضوعات والاسئلة والأجوبة.

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