صراصير وملابس داخلية متسخة.. أغرب 8 قطع تم بيعها في المزادات

تعتبر المزادات أحد الأمور المشوقة سواء بالنسبة للمشارك بها رغبة في الشراء أو الحاضر لتلبية الفضول بداخله، حيث إنها عادة ما تعرض أشياء قيّمة وتاريخية، إلا أن ما نعرضه في السطور التالية خلاف لذلك، إذ يعتبر من العجائب والغرائب أن تلك الأشياء تُباع في مزاد علني لأعلى سعر.

الملابس الداخلية لألفيس بريسلي

في عام 2012 تم طرح الملابس الداخلية غير المغسولة الخاصة بإلفيس بريسلي، بريسلي التي ارتداها خلال حفله الموسيقي عام 1977، للبيع بالمزاد في ستوكبورت مقابل 11000 دولار.

كعكة زفاف الملكة اليزابيث الثانية

في عام 2013 وبعد 65 عامًا من زفاف الملكة إليزابيث الثانية، تم بيع شريحة من كعكة زفاف الملكة إليزابيث الثانية في المزاد مقابل 560 جنيهًا إسترلينيًا.

نفس براد بيت وأنجلينا جولي

في عام 2010 قيل أن أنفاس براد بيت وأنجلينا جولى بيعت بمبلغ 340 جنيه إسترليني، بعد أن تنفسا سويًا في زجاجة وقام أحد الأشخاص بحبس أنفاسهما في زجاجة واحدة.

بيع قطعة بسكويت ناجية من كارثة غرق سفينة تيتانيك

فى عام 2015 تم عرض قطعة بسكويت نجت من حادث غرق سفينة تايتانيك عام 1912 فى مزاد علنى وتم بيعها بقيمة 22.968 دولار، ويطلق عليها اسم "البسكويت الأكثر قيمة فى العالم"، وفقا لما نقله الموقع البريطانى.

البطيخ الأسود

في عام 2008 تم عرض البطيخ الأسود الضخم في مزاد ياباني، وتم بيعه بمبلغ يصل إلى 3100 جنيه إسترليني في Densuke .

بيع طقم أسنان ونستون تشرشل

فى عام 2010 تم عرض طقم أسنان مثبت في إطار من الذهب، وكان يمتلكه رئيس وزراء بريطانيا "السير ونستون تشرشل" خلال فترة الحرب العالمية الثانية، فى قاعة مزادات "كيز" فى لندن.

كمان سفينة تيتانيك

في عام 2013 تم عرض الكمان التابع لزعيم الفرقة والاس هارتلي، خلال مزاد علنى أقيم في ويلتشاير، مقابل 900.000 جنيه إسترلينى، حيث كان يستخدمه لتهدئة الركاب المنكوبين أثناء غرق سفينة تيتانك.

صراصير ناسا

صراصير ناسا، تعود قصتها باختصار إلى أن مهمة أبولو 11 التابعة للوكالة الأمريكية أعادت أكثر من 47 رطلاً (21.3 كجم) من الصخور القمرية إلى الأرض، تم إطعام بعضها للحشرات والأسماك والمخلوقات الصغيرة الأخرى لمعرفة ما إذا كانت ستقتلهم.

وتم إحضار صراصير تم تغذيتها بغبار القمر إلى جامعة مينيسوتا الأمريكية، حيث قامت عالمة الحشرات ماريون بروكس بتشريحها ودراستها.

ولم تجد بروكس حينها أي دليل على أن مادة القمر كانت سامة أو تسبب أي آثار ضارة أخرى في الحشرات، بحسب دراسة علمية تم نشرها.

ولكن غبار القمر والصراصير لم تتم إعادتها إلى وكالة ناسا، وبدلاً من ذلك عُرضت في منزل بروكس، وباعتها ابنتها في عام 2010، وهي الآن معروضة للبيع مرة أخرى في المزاد بقيمة 400 ألف دولار.