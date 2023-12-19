جامعة القناة تحصد 10 ميداليات بإولمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

قدم الدكتورناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لطلاب الجامعة الفائزين في لقاء اولمبياد الجامعات المصرية، والذي اختتمت فعالياته في الأول من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث استطاع أبطال الجامعة من ذوي الهمم الفوز بعشرة ميداليات.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن اللقاء شارك به 24 جامعة، بإجمالي 600 طالب وطالبة علي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى هيئة الإشراف من الوزارة والمديرية والجامعات.

وأضاف "عبد النعيم" أن المسابقات شملت ألعاب (تنس الطاولة - رفع الأثقال - كرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - ألعاب القوى) في إعاقات (حركي، ذهني، كف بصري، قصر القامة) للبنين والبنات.

فيما أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن البطولة نظمتها الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

وأكد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن اللقاء أقيمخلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير.

نظم للمشاركة الطلابية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة والكابتن محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

رافق الطلاب باللقاء الكابتن ياسر عبد المجيد والأستاذة دينا حسني محمود.