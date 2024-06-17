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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حركة المجاهدين الفلسطينية: حل مجلس الحرب الإسرائيلي يؤكد فشل الكيان الصهيوني

مجلس الحرب
مجلس الحرب

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن حل ما يسمى "مجلس الحرب" الصهيوني اليوم بعد استقالتي غانتس وايزنكوت هو تعبير عن مدى التخبط والفشل والأزمة العميقة التي تعاني منها مؤسسات الكيان الصهيوني في ظل الضربات المتواصلة من المقاومة رغم الدعم الدولي اللامحدود للكيان ومجازر الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا.

وأضافت الحركة، أن هذه الخطوة تظهر بشكل واضح فشل أهداف الحرب الصهيوينة ضد غزة ومقاومتها والذي جاء نتيجة صمود وتضحيات شعبنا الباسل وثبات وإبداعات مقاومتنا الأبية.

 

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل حل مجلس الحرب الاسرائيلي. 

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