أبرز شركات الشحن البحري التي حولت مسارها من البحر الأحمر

يعد مسار البحر الأحمر، وقناة السويس، أحد أهم مسارات الشحن البحري في العالم خاصة فيما يتعلق بالنفط، والوقود،ويكثف الحوثيون هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن باستخدام الصواريخ والمسيرات وفي الأسابيع الأخيرة، زاد الحوثيين من هجماتهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا.

وحذر الحوثيون من أنهم سيستهدفون السفن المبحرة قبالة سواحل اليمن والتي لها صلات بإسرائيل، ردا على الحرب المستمرة من الاحتلال الإسرائيليي على الفلسطنيين الفلسطينية في قطاع غزة.

وبسبب تلك الهجمات الحوثية المتكررة أعلنت بعض شركات الشحن البحري تغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور في البحر الأحمر بسبب تزايد الهجمات فيه.

ما هي تلك الشركات وما حجم تأثيرها في التجارة العالمية؟

وأعلنت شركة مايرسك الدانماركية يوم الجمعة 15 ديسمبر، عن وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتمتلك الشركة ما نسبته 15% من إجمالي حركة الشحن البحري عالميًا، بفضل امتلاكها أسطول سفن يبلغ 687 سفينة بقدرة استيعابية تصل إلى 4.1 مليون حاوية مكافئة.

وفي نفس اليوم، أعلنت شركة "هاباغ لويد الألمانية تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتبلغ نسبة الشركة 7% من الشحن البحري عالميًا بفضل أسطولها من السفن البالغ 257 سفينة بقدرة استيعابية يصل إلى 1.8 مليون حاوية مكافئة.

وتبعتها يوم 16 ديسمبر شركة الشحن سي إم إيه الفرنسية التي أعلنت وقف عبور سفنها من البحر الأحمر، وتمتلك الشركة ما نسبته 12% من إجمالي حركة الشحن البحري عالميًا، بفضل أسطولها من السفن البالغ 628 سفينة بقدرة استيعابية 3.5 مليون حاوية مكافئة.

ولحقت بهم شركة إم إس سي السويسرية أكبر شركات الشحن البحري وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وهي تمتلك 19.3% من إجمالي حركة الشحن البحري عالميًا، بفضل امتلاكها أكثر من 800 سفينة، بقدرة استيعابية تصل إلى 5.3 مليون حاوية مكافئة، وفقًا لموقع الشركة الإلكتروني.

وتُمثل الشركات الأربع ما نسبته 53.3% من إجمالي حركة الشحن البحري عالميًا، إذ تمتلك شركة" إم إس سي السويسرية " نسبة 19.3% من إجمالي حركة الشحن البحري، ومايرسك الدنماركية نسبة 15%، وشركة " سي إم إيه " الفرنسية نسبة 12%، وهاباج لويد الألمانية نسبة 7%، وفقًا لبيانات Statistaالمتخصص في الإحصائيات.