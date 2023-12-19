الصوفيون والأشراف يوجهون أول رسالة للرئيس السيسي

هنأ قيادات الطرق الصوفية والأشراف، الرئيس المنتخب لولاية ثالثة، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وذلك على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عن نتيجتها الرسمية أمس الإثنين.

ودعا قيادات الطرق الصوفية والأشراف، جموعَ المصريين لدعم جهود الرئيس السيسي، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصرنا الحبيبة، مؤكدين ثقتهم بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية للرئيس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار مصر.

وتوجَّهت القيادات الإسلامية، بالدُّعاء إلى الله العلي القدير أن يعين الرئيس السيسي على ما حُمل، وأن يكون التوفيق والسداد حليفه دائما وأن يُعينه على قيادة سفينة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار، وأن يحفظ اللهُ مصرَ وأهلَها.

قيادات الطرق الصوفية: فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس الوعي الكبير للشعب المصري

وأوضحت أن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، يعكس الوعي الكبير للشعب المصري العظيم الذي يبرهن كل يوم على إسهامه في صنع مستقبل أفضل للوطن الحبيب مصر، لافتًا إلى أن هذا الفوز يعد إضافة حقيقية إلى الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأعرب القيادات الدينية عن ثقتهم بأن الفترة الرئاسية المقبلة ستشهد تطوراتٍ إيجابيةً وإنجازاتٍ متميزةً تعزِّز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنيين للرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي وشيخ مشايخها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ةقع على عاتقه عبئ المسئوليه، معرباً أن يعينه على أداء الأمانة التي حملها الشعب المصري العظيم له وأن يوفِّقه لتحقيق آمال الشَّعب المصري وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالي من كل مكروهٍ وسوءٍ.

بينما، أكد محمود الشريف، نقيب الأشراف، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي لمواصلة مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية، وتعبيرًا عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة المصريين بأن الرئيس السيسي هو الأحق والأولى بقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب بأن نكون جميعا على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأضاف نقيب الأشراف، ان فوز الرئيس تأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

كما أشار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ الطريقة الصديقية، ان اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليكمل بناء الجمهورية الجديدة وما بدأه من مشروعات قومية عملاقة في خطوات حقيقية صوب المستقبل المشرق والميمون لهذا البلد.

وأشاد الشيخ محمد عبد الغني صالح الجعفري، بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، وأثنت بما قامت به الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، والقوات المسلحة، ورجال الداخلية، والقضاء.

