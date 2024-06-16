صور.. آداء صلاة عيد الأضحى في مسجد السطان حسن

شهد مسجد السلطان حسن، إقبال آلاف المواطنين الذين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك، إذ حرصت الأسر وتجمعات الأصدقاء على مشاركة فرحة العيد معًا.

وافترش المواطنين الشوارع المحيطة بالمسجد، لآداء صلاة العيد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، الأطفال يلعبون والكبار يلتقطون الصور التذكارية مع أحبابهم وأصدقائهم.

عيد الأضحى المبارك

وأعلنتا دار الإفتاء المصرية، والمملكة العربية السعودية، أن اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، و 10 ذي الحجة 1445 هـ، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأدى أمس الموافق وقفة عرفات، ملايين الحجاج، الركن الأعظم من الحج بالوقوف على جبل عرفة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

موعد صلاة العيد في القاهرة:- 6:18 صباحا

موعد صلاة العيد في الجيزة:- 6:18 صباحا

موعد صلاة العيد في الإسكندرية:- 6:20 صباحا

موعد صلاة العيد في بورسعيد:- 6:11 صباحا

موعد صلاة العيد في السويس:- 6:13 صباحا

موعد صلاة العيد في العريش:- 6:05 صباحا

موعد صلاة العيد في الطور:- 6:13 صباحا

موعد صلاة العيد في سانت كاترين:- 6:11 صباحا

موعد صلاة العيد في طابا:- 6:05 صباحا

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ:- 6:11 صباحا

موعد صلاة العيد في دمنهور:- 6:19 صباحا

موعد صلاة العيد في طنطا:- 6:17 صباحا

موعد صلاة العيد في المنصورة:- 6:15 صباحا

موعد صلاة العيد في الزقازيق:- 6:16 صباحا

موعد صلاة العيد في بنها:- 6:17 صباحا

موعد صلاة العيد في شبين الكوم:- 6:18 صباحا

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ:- 6:17 صباحا

موعد صلاة العيد في الفيوم:- 6:21 صباحا

موعد صلاة العيد في بنى سويف:- 6:21 صباحا

موعد صلاة العيد في المنيا:- 6:25 صباحا

موعد صلاة العيد في أسيوط:- 6:25 صباحا

موعد صلاة العيد في سوهاج:- 6:24 صباحا

موعد صلاة العيد في قنا:- 6:21 صباحا

موعد صلاة العيد في الأقصر:- 6:21 صباحا

موعد صلاة العيد في أسوان:- 6:25 صباحا

موعد صلاة العيد في أبو سمبل:- 6:34 صباحا

موعد صلاة العيد في مرسى مطروح:- 6:31 صباحا

موعد صلاة العيد في الغردقة:- 6:15 صباحا

موعد صلاة العيد في الخارجة:- 6:33 صباحا

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية:- 6:12 صباحا

موعد صلاة العيد في دمياط:- 6:12 صباحا

موعد صلاة العيد في السلوم:- 6:39 صباحا

موعد صلاة العيد في نويبع:- 6:07 صباحا

موعد صلاة العيد في حلايب:- 6:14 صباحا

موعد صلاة العيد في شلاتين:- 6:16 صباحا