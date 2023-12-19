السيسي يثمن الرؤى السياسية لمرشحي الرئاسة حول تعزيز جهود التنمية الوطنية

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرؤى السياسية المطروحة من مرشحي رئاسة الجمهورية 2024، حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، وتأكيدهم على الاستمرار في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس.

وأكد الرئيس السيسي أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونًا جوهريًا لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالسادة المرشحين، مؤكدًا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.