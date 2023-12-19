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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر بالأحمر واتحاد العاصمة بالأبيض في مواجهة الكونفدرالية

فيوتشر واتحاد العاصمة
فيوتشر واتحاد العاصمة

أقيم اليوم الثلاثاء في أحد فنادق القاهرة الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري، للإتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية.

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الترتيبات الإعلامية لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

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وتم الإتفاق خلال الإجتماع على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر اللون الأحمر كاملاً، ويرتدي الحارس الزي الأصفر الفسفوري.

فيما يرتدي فريق إتحاد العاصمة الزي الأبيض كاملاً ويرتدي حارس مرماه اللون الموف كاملاً.

موعد مباراة فيوتشر واتحاد العاصمة

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر فريق إتحاد العاصمة الجزائري غداً الأربعاء على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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