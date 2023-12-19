هل يمتد تخبط مانشستر سيتي إلى مشاركاته المونديالية الأولى ؟

يخشى مانشستر سيتي من امتداد التخبط الذي يعاني منه على مستوى النتائج إلى مشواره في كأس العالم للأندية، والذي يستهله بمواجهة أوراوا الياباني في نصف النهائي.

على عكس الأعوام الماضية تقدم كتيبة مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب جوارديولا، في الفترة الأخيرة مستويات مخيبة على مستوى النتائج والأداء الفني ما أثار مخاوف البعض بشأن مدى قدرته على حسم مونديال الأندية.

ويستهل مانشستر سيتي بطل أوروبا مشواره بمواجهة أوراوا في نصف النهائي، مساء اليوم الثلاثاء، عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في السعودية.

التخبط عنوان السيتي..

قلق جماهير مانشستر سيتي ليس مصدره فقط تراجع النتائج التي أبعدت الفريق عن دائرة المنافسة نوعًا ما في الدوري الإنجليزي بسبب كثرة الغيابات، وإنما على مستوى الأداء الفني والتكتيكي داخل الميدان إذ تعاني كتيبة السيتيزن في الموسم الحالي والتي أسفرت عن تجرع الفريق للخسارة في 3 مناسبات والسقوط في التعادل في 4 مرات أخرى، واهتزت شباكه بعشرين هدفًا حتى الأن في المسابقة، ما جعله يتراجع للمركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

وعلى الرغم من فارق الإمكانيات المهولة بالنظر لبطل أوروبا مقارنة بباقي منافسيه في مونديال الأندية من القارات المختلفة إلا أن مانشستر سيتي سيكون أمام منافس ياباني في هذه المرة معروف بسرعة الأداء والتحرك داخل الميدان ما سيشكل خطورة كبيرة لكتيبة جوارديولا في ظل استمرار حالة التخبط التي يعيشها الفريق منذ شهر نوفمبر الماضي والتي خسر على إثرها عدد نقاط يضاهي ما فقده في مواسم كاملة.

وسيكون الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني على موعد مع فلوميننسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل، في نهائي المعترك المونديالي في ضيافة ملعب الجوهرة المشعة.