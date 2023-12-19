الأهلي ٢٠٠٥ يواجه إنبي في بطولة الجمهورية و ٢٠٠٨ يواجه بلدية المحلة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم الثلاثاء مع ضيفه إنبي، في المباراة التي ستقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٥ المباراة وهو يمتلك في رصيده ٢٦ نقطة، وسجل ٢٨ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

أهلي ٢٠٠٨ يواجه بلدية المحلة ..

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٨ يلتقي اليوم الثلاثاء خارج ملعبه مع بلدية المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٨ مباراة اليوم وهو يمتلك في رصيده ٣٦ نقطة، وسجل ٤٧ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.