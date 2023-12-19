كأس العالم للأندية.. كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة يوم الجمعة القادم؛ لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي وفلومينينيسي البرازيلي والتي أقيمت أمس الاثنين، على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي، في الاستعداد للمباراة القادمة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل من أجل حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيواصل الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

وخسر الأهلي بهدفين دون رد على يد فريق فلومينينسي البرازيلي في المواجهة التي جمعت بينهما أمس لحساب الدور نصف النهائي، ويستعد الأحمر لمواجهة الفريق الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا لتحديد المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية:

وسيواصل الأهلي استعداده لمواجهة يوم الجمعة المقبل على ملعب «مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية» والتي ستجمع بين الأهلي والفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.