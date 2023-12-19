الأهلي يستأنف تدريباته في جدة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في جدة مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الفريق مرانه على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيواصل الأهلي استعداده لمواجهة يوم الجمعة المقبل على ملعب «مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية» والتي ستجمع بين الأهلي والفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

الأهلي يغلق صفحة فلومينيسي

أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة الفريق أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وخسر الأهلي بهدفين دون رد على يد فريق فلومينينسي البرازيلي في المواجهة التي جمعت بينهما أمس لحساب الدور نصف النهائي، ويستعد الأحمر لمواجهة الفريق الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا لتحديد المركز الثالث.