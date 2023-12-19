الأهلي يغلق صفحة فلومينينسي ويستعد لمباراة تحديد المركز الثالث

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الأهلي أمام فلومينينسي والتي أقيمت مساء أمس الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب رقم 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

الأهلي يسقط أمام فلومينينسي :

وخسر الأهلي بهدفين دون رد على يد فريق فلومينينسي البرازيلي في المواجهة التي جمعت بينهما أمس لحساب الدور نصف النهائي، ويستعد الأحمر لمواجهة الفريق الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا لتحديد المركز الثالث.