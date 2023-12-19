مونديال الأندية.. رقم سلبي يطارد الأهلي بعد الخسارة من فلومينينسي

عزز فريق الأهلي رقمًا سلبيًا بعد خسارته فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعد الأهلي أكثر الفرق تعرضا للخسارة في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 14 هزيمة ويأتي خلفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بفارق مباراتين.

وتمتلك الكتيبة الحمراء أسوأ خط دفاع في تاريخ البطولة بـ " 37 هدفا"، بعد استقبال شباكه هدفين في نصف النهائي أمام فلومينينسي.

وعلى الرغم من ذلك فإن الأهلي يعد ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانصارات بـ 9 مباريات خلف ريال مدريد الذي يمتلك 12 انتصارا.

ويعد النادي الأهلي الفريق الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 24 مباراة، وكان الفوز بالميدالية البرونزية 3 مرات أفضل إنجازاته في المسابقة.