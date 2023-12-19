دعاء و6 آيات رددهم يوميًا ليرتاح بالك ويطمئن قلبك

يقول الله عز وجل "لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي كَبَدٍ"، حيث نكابد أمر الدنيا والأخرة، فالإنسان في مشقه من ضيق الرحم إلى ظلمة القبر، وهكذا نكابد الحياة ونطالب بالسعادة وراحة البال، نعاني من القلق ونسعى للسكينة، ولا نجد ملجًأ غير خالقنا سبحانه وتعالى كما قال في كتابه “أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".





قال الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف أن هناك من الأدعية العظيمة يا يريح البال والقلب وذكر منها التالي:





"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ"

وجدير بالذكر أن هذا الدعاء نصح به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يدعى أبا أمامة حين دخل حضرة النبي المسجد يومًا فقال: ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال هموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك قال قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني.



"ما أصاب أحدًا قطُّ همٌّ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقك، أو أنزلتَه في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي".

ونذكر هنا حديث المصطفى عن مسعود رضي الله عنه وأرضاه- قال: قال رسولُ الله ﷺ: ما أصاب أحدًا قطُّ همٌّ ولا حزنٌ فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقك، أو أنزلتَه في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي؛ إلا أذهب اللهُ همَّه وحُزنَه، وأبدله مكانه فرحًا، قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلَّمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلَّمها.

كما نصح الدكتور رمضان عبد الرازق بالتزام بآيات السكينة، وهما 6 آيات في القرآن الكريم أتت فيهم كلمة سكينة، وقال مؤكدًا أن الإمام القيم يقول إذا اشتدَّت عليه الأمور وانغلقت عليه الأحوال يقرأ آيات السَّكِينَة فتهدأ هذه الأمور، حيث يضع المسلم يده على قلبه كل يوم ويردد هذه الآيات الكريمة لينعم لراحة البال والقلب.



آيات السكينة في كتاب الله