شاهد| إنقاذ بقرة وجنينها من الموت بواسطة ولادة قيصرية

تمكن فريق طبي بيطري، برئاسة الدكتورعبدالحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري، إنقاذ بقرة وجنينها أوشكت على الموت بعد تعثر ولادتها لأكثر من 5 ساعات .



وقال الدكتور عبد الحليم القصبي، إن البقرة دخلت في حالة ولادة منذ الفجر وفي ظل محاولات من أصحابها لمساعدتها لدرجه انهم ربطوا الفك الخاص بها وقاموا بشده بالحبال حتى أصيبت بالإعياء وسقطت على الأرض وظنوا ان الجنين توفي ونصحهم البعض بذبحها، مشيرًا إلى أنهم استجابوا لنصيحة أحد الاطباء بإمكانية ولادتها قيصريا



وفور تلقي الاستغاثة قام الفريق الطبي البيطري بفحص الحاله و تم استخدام طريقة التخدير المناسبة للحالة و تم بداء إجراء عمليه الولادة القيصرية .



مضيفا بقوله:" بفضل الله تم فتح البطن و خروج الجنين كانت المفاجأة و الكرم من الله ان الجنين لا زال حيا و بحاله صحية جيدة".