الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يختتم تدريباته في أنجولا استعدادًا لمواجهة ساجرادا

الزمالك وساجرادا
الزمالك وساجرادا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم في العاصمة الأنجولية لواندا، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها مساء غداً الأربعاء في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية. 

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ومن المقرر أن يخوض الأبيض تدريبه الختامي على ملعب انتر كلوب الأنجولي القريب من فندق إقامة بعثة الزمالك في أنجولا، وكان الفريق خاض تدريبه الأساسي مساء الأمس على ملعب 11 نوفمبر الذي سيستضيف اللقاء. 

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

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