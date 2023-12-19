الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك ينتهي من أزمة إيقاف القيد وهذا موعد رفعه

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إيقاف القيد داخل نادي الزمالك، انتهى بنسبة كبيرة للغاية وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "التحويل البنكي والذي يصل 2 مليون و 175 ألف دولار الخاص بالثلاثي سبورتنج لشبونة البرتغالي وبنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق ومستحقات كاراكاس الفنزويلي من آخر قسط من صفقة سامسون أكينولا مهاجم الفريق، تم الانتهاء منها".

وأضاف أمير هشام: "خلال أسبوع على الأكثر سوف يتم الإعلان عن انتهاء إيقاف القيد، بعد الحصول على إفادة من الخصوم بالتحويل البنكي إليهم ثم مخاطبة فيفا الذي بدوره سوف يرفع الإيقاف".

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