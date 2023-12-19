الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤول بريطاني يشدد على التزام بلاده بتعزيز الأمن في الصومال

الصومال
الصومال

شدد أندرو ميتشل، وزير الدولة لشؤون التنمية وأفريقيا البريطاني على التزام بلاده بتعزيز الأمن ومحاربة مليشيات الشباب الإرهابية في الصومال، وتطوير الاقتصاد الوطني، والعمل على مواجهة تغير المناخ.

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وقال ميتشل، خلال مشاركته في اجتماع الجالية الصومالية بلندن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم، الثلاثاء، ونقلته وكالة انباء الشرق الأوسط- إن " بريطانيا تقف إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها، وآمل أن يؤدي هذا الاجتماع إلى تعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين".

وتطرق وزير الدولة لشؤون التنمية وأفريقيا البريطاني، إلى التحديات التي صاحبت الفيضانات المدمرة التي ضربت أجزاء عدة من محافظات جمهورية الصومال الفيدرالية، وأثرت سلبا على حياة 1.7 مليون صومالي.

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