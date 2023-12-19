طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالعسل والباربيكيو

تفضل الأمهات تحضير الوصفات الشهية المفيدة لصحة أبنائها لتمدهم بالعناصر الغذائية والفيتامينات وتأتي الدجاج في مقدمة الأطمعة الرئاسية المحببه لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي.

واليوم نقدم لك وصفة جديدة من وصفات الدجاج بالعسل الشهية والطيبة، جربي جوانح الدجاج بتتبيلة وزيني سفرتك واقتصادي في ميزانتك.

المقادير

- جوانح الدجاج : 500 غرام

- الكاتشاب : كوب

- الخل الأبيض : ثلث كوب

- العسل الاسود : ربع كوب

- العسل : ربع كوب (أبيض)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ربع ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

طريقة التحضير

لتحضير الصلصة: في قدر على نار متوسطة، ضعي الكاتشاب، والخل، والعسل الأسود والأبيض، والملح، والفلفل الأسود، والبابريكا، والشطة، والثوم البودرة، والبصل البودرة، ثم حركي المزيج جيداً حتى تتجانس المكونات.

اتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه لحوالي 20 دقيقة.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر على النار، ثم اقلي أجنحة الدجاج لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى تنضج وتتحمر.

ارفعي الأجنحة من الزيت، وضعيها على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

امزجي أجنحة الدجاج بالصلصة، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها فوراً.