نصف نهائي الأندية عُقدة الأهلي.. ناقد رياضي يحدد المتسبب في الخسارة أمام فلومينينسي

أكد محسن لملوم، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي كان لديه حلم كبير في كسر عقدة نصف النهائي بكأس العالم للأندية، مضيفا أن الأهلي وصل إلى النصف النهائي 6 مرات وخسرها جميعًا.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامية داليا أيمن مقدمتي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الثلاثاء، أن فريق الأهلي وصل لنصف النهائي أمام 4 فرق برازيلية ومرتين أمام ناديين أوروبيين.



ولفت إلى أن الجميع كان يحدوه الأمل بتحقيق الأهلي الانتصار أمام فلومينينسي البرازيلي أمس لا سيما أن الأهلي سبق ونال المركز الثالث في البطولة العالمية 3 مرات لذلك الأهلي كان لديه طموح أكبر بالوصول إلى النهائي وتحقيق المركز الثاني على الأقل لا سيما أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية هي الأخيرة التي يمكن للأهلي الوصول إلى النهائي.



وحمل الناقد الرياضي، لاعبي الأهلي مسؤولية الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، بالفرص الكثيرة التي لاحت أمامهم وأهدروها بسهولة مفرطة، مؤكدا أنه لا يستطيع لوم المدير الفني لفريق الأهلي كولر كونه لم يقصر.



وأشار محسن لملوم، إلى أن أداء الأهلي الكبير أمام الاتحاد السعودي، تراجع كثيرا أمام الفريق البرازيلي، كون الأهلي أمام الاتحاد كان يواجه ضغوطا كبيرة بسبب عامل الأرض والقيمة التسويقية المرتفعة للاعبي الاتحاد مقارنة بلاعبي الأهلي مما كان دافعا للفوز على الفريق السعودي.



وأضاف أن لاعبي الأهلي خُدعوا في ارتفاع معدل أعمار الفريق البرازيلي وعدم قدرتهم على استكمال المباراة بنفس الروح، لذلك كان متوقع تراجع أداء فلومينينسي في الشوط الثاني لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وعلى عكس المتوقع تراجع أداء الأهلي.