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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: كولر لم يدر مباراة فلومينينسي بأفضل شكل

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد محمد عمارة، نجم النادي الأهلي الأسبق أن مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر كان باستطاعته إدارة مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية، بشكل أفضل من ذلك.

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وقال عمارة في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشوط الأول كان يسيطر عليه بشكل تام، وأهدر الفرص، مثل فرصة محمود كهربا".
وأضاف: "الأهلي كان يتفوق على فلومينينسي في الشوط الأول، واللاعبون كانوا قريبين من بعضهم، ولكن في الشوط الثاني، المستوى البدني للاعبي الأهلي انخفض".
وتابع: "عامل اللياقة البدنية كان مؤثرًا على لاعبي الأهلي، ولكن أؤكد أن البطولة بها مكاسب عديدة للنادي الأهلي، وللكرة المصرية".
وأكمل: "كنت أتمنى الوصول لأبعد نقطة في البطولة، ومواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، إنما هاردلك للأهلي".
وواصل: "كولر كان يستطيع أن يدير المباراة بشكل أفضل من ذلك، كان عليه الدفع بكوكا أو ديانج بدلًا من أكرم توفيق، البعيد عن المشاركة في المباريات".
وأتم محمد عمارة تصريحاته قائلًا: "طاهر كان يجب أن يحصل على وقت أكثر من ذلك، لا أعرف لماذا تبديلات كولر تكون متأخرة دائمًا، خصوصًا أن الإرهاق كان ظاهرًا على لاعبي الأهلي".

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