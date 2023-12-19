الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فيديو..هل كثرة التبول مؤشر على وجود مرض معين؟ استشاري يجيب

الدكتور حازم الشاذلي
الدكتور حازم الشاذلي استشاري المسالك البولية

أوضح الدكتور حازم الشاذلي استشاري المسالك البولية بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي هناك تساؤلات كثيرة حول كثرة التبول وهل هي مؤشر على وجود مرض معين أم شئ طبيعي؟ والحقيقية يمكن تقسم المشكلة إلى ثلاثة أجزاء ,الجزء الأول أن كثرة التبول تكون شئ طبيعي عند بعض الأشخاص خاصة الشخص الذي يشرب ماءأو سوائل بكثرة نتيجة وجود حصوات لدية أو الخوف من حدوث الجلطات وخاصة في فترات الليل فهذا يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول لدية.

txt

التبول المتكرر أولى العلامات المبكرة لمرض السكري

txt

الرغبة المتكررة في التبول ليلاً تشير إلى ارتفاع مستويات السكر

وأضاف الدكتور حازم الشاذلي الجزء الثاني من المشكلة أن بعض الأشخاص يكون مصاب بأمراض معينة تسبب كثرة التبول مثل مرض السكر وهو مرض سهل اكتشافة عن طريق إجراء التحاليل الخاصة به فيكتشف أن معدل السكر في الدم مرتفع وهناك نوع من السكر وهو داء السكر الكاذب وفي تلك الحالة يكون معدل السكر في الدم جيد ولكن يوجد اختلال هرموني معين في الجسم يؤدي أى كثرة التبول يصل مثلا إلى 4 أو لتر في اليوم وهذا يؤدي إلى أعراض ومضاعفات كثيرة.

وأشار الدكتور حازم الشاذلي النوع الثالث من المشكلة هم الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة تسبب كثرة التبول مثل الشخص المصاب بضعف في عضلة القلب ويتناول مدرات البول على الريق ويظل طوال اليوم يتردد على الحمام ويسبب له بعض المشاكل الصحية وهذا يسمى كثرة إدرار البول نتيجة لكثرة كمية البول وهناك شخص أخر يعاني من كثرة التبول نتيجة وجود مشكلة خاصة بجراحة المسالك البولية وهي غاليا ما تكون وجود التهاب في المثانة أو البروستاتا فقد تكون المثانية متهيجة بحيث لو كمية بسيطة من البول لا يتحملها المريض ويتردد على الحمام دائما وهذه المشكلة منتشرة بين السيدات أما في الرجال فالبروستاتا تكون أكثر شيوعا وهي عبارة عن غدة تحت عنق المثانة عند ضغط البول عليها لا يتم إفراغها بشكل كامل وبالتالي الشخص يحتاج إلى كثرة عدد مرات التبول عن الشخص الطبيعي لأن نقطة المياة عندة تساوي نص لتر في الشخص الطبيعي.


 

مواد متعلقة

الرغبة المتكررة في التبول ليلاً تشير إلى ارتفاع مستويات السكر

التبول المتكرر أولى العلامات المبكرة لمرض السكري

أعراض سرطان البروستاتا.. صعوبة في التبول أبرزها

الجريدة الورقية