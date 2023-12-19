فيديو..هل كثرة التبول مؤشر على وجود مرض معين؟ استشاري يجيب

أوضح الدكتور حازم الشاذلي استشاري المسالك البولية بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي هناك تساؤلات كثيرة حول كثرة التبول وهل هي مؤشر على وجود مرض معين أم شئ طبيعي؟ والحقيقية يمكن تقسم المشكلة إلى ثلاثة أجزاء ,الجزء الأول أن كثرة التبول تكون شئ طبيعي عند بعض الأشخاص خاصة الشخص الذي يشرب ماءأو سوائل بكثرة نتيجة وجود حصوات لدية أو الخوف من حدوث الجلطات وخاصة في فترات الليل فهذا يؤدي إلى كثرة عدد مرات التبول لدية.

وأضاف الدكتور حازم الشاذلي الجزء الثاني من المشكلة أن بعض الأشخاص يكون مصاب بأمراض معينة تسبب كثرة التبول مثل مرض السكر وهو مرض سهل اكتشافة عن طريق إجراء التحاليل الخاصة به فيكتشف أن معدل السكر في الدم مرتفع وهناك نوع من السكر وهو داء السكر الكاذب وفي تلك الحالة يكون معدل السكر في الدم جيد ولكن يوجد اختلال هرموني معين في الجسم يؤدي أى كثرة التبول يصل مثلا إلى 4 أو لتر في اليوم وهذا يؤدي إلى أعراض ومضاعفات كثيرة.

وأشار الدكتور حازم الشاذلي النوع الثالث من المشكلة هم الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة تسبب كثرة التبول مثل الشخص المصاب بضعف في عضلة القلب ويتناول مدرات البول على الريق ويظل طوال اليوم يتردد على الحمام ويسبب له بعض المشاكل الصحية وهذا يسمى كثرة إدرار البول نتيجة لكثرة كمية البول وهناك شخص أخر يعاني من كثرة التبول نتيجة وجود مشكلة خاصة بجراحة المسالك البولية وهي غاليا ما تكون وجود التهاب في المثانة أو البروستاتا فقد تكون المثانية متهيجة بحيث لو كمية بسيطة من البول لا يتحملها المريض ويتردد على الحمام دائما وهذه المشكلة منتشرة بين السيدات أما في الرجال فالبروستاتا تكون أكثر شيوعا وهي عبارة عن غدة تحت عنق المثانة عند ضغط البول عليها لا يتم إفراغها بشكل كامل وبالتالي الشخص يحتاج إلى كثرة عدد مرات التبول عن الشخص الطبيعي لأن نقطة المياة عندة تساوي نص لتر في الشخص الطبيعي.



