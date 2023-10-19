التبول المتكرر أولى العلامات المبكرة لمرض السكري

قالت الدكتورة إيرينا بوزالوستينا، قد يشعر الشخص المصاب بالسكري بجفاف شديد في الفم، بالإضافة إلى كثرة التبول.

داء السكري هو في معظم الحالات مرض السكري من النوع 2، وأشارت الدكتورة بوزالوستينا إلى أن بداية هذا المرض، الذي يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، عادة ما تكون بدون أعراض.

وأضافت الطبيبة إلى Vechernyaya Moskva: "قد لا ينزعج أي شخص من أي شيء على الإطلاق".

إذا ظهرت علامات ملحوظة لمرض السكري، فحتى أقدمها يعني عادةً أن تركيز السكر في الدم مرتفع جدًا وتحدث عمليات مدمرة في الجسم ويؤثر الدم "المسكر" في المقام الأول سلبًا على حالة الأوعية الدموية والدورة الدموية وحالة الأعصاب ووظيفتها.

العلامات المبكرة لمرض السكري

ومن بين العلامات المبكرة لمرض السكري التي يمكن ملاحظتها لدى الشخص، حدد الطبيب كثرة التبول إلى جانب أعراض قلة الرطوبة في الجسم.

ومع زيادة كبيرة في مستويات الجلوكوز في الدم، قد يظهر العطش وجفاف الفم وزيادة التبول وحكة في الجلد والأعضاء التناسلية"، كما ذكرت إيرينا بوزالوستينا.

وأشارت الطبيبة إلى أن تطور مرض السكري من النوع الثاني يرتبط عادة بفقدان حساسية خلايا الجسم للأنسولين وظهور مقاومة الأنسولين لدى الشخص ويصيب هذا الاضطراب عادةً الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومحيط الخصر الكبير جدًا.