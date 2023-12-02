الرغبة المتكررة في التبول ليلاً تشير إلى ارتفاع مستويات السكر

نصحت الطبيبة أولجا شارابوفا الأشخاص الذين يعانون من زيادة تكرار التبول ليلاً بفحص مستويات السكر في الدم لديهم.

يعد ارتفاع مستويات السكر في الدم مشكلة طبية شائعة اليوم ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور العديد من الاضطرابات الخطيرة، بما في ذلك مقدمات السكري والسكري، أشارت الدكتورة شارابوفا في إحدى المقابلات إلى أن الشخص قد لا يعرف عن ارتفاع السكر في الدم الموجود لفترة طويلة - حيث يمكن أن يمر ارتفاع نسبة السكر في الدم دون أن يلاحظه أحد ولا يتم تشخيصه لسنوات، موضحة أن أعراضه غالبا ما تكون غير محددة وترتبط بالإرهاق أو الأمراض الروتينية الأخرى.

وبحسب شارابوفا، هناك أعراض يجب أن يدفع ظهورها الشخص إلى توخي الحذر والتحقق من مستويات الجلوكوز في الدم وعلى وجه الخصوص، أشار الطبيب إلى أن الرغبة المتكررة في التبول ليلاً قد تشير إلى ارتفاع مستويات السكر.

يمكن أن يشير الجلد الجاف والأغشية المخاطية أيضًا إلى ارتفاع مستويات السكر. في هذه الحالة، يحدث خشونة كبيرة في الكعب وأخمص القدمين، وجلد المرفقين والركبتين، وتزداد حدة القشرة على الرأس، ويشعر الفم بالجفاف المستمر، وقد تحدث متلازمة جفاف العين.

تشمل العلامات الأخرى لارتفاع نسبة السكر في الدم (ومرض السكري المحتمل) نقص الطاقة والضعف والنعاس أثناء النهار وفقدان الوزن غير المتوقع.