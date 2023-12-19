الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يتوجه إلى مراكش للمشاركة في فعاليات المنتدى العربي الروسي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بأن سامح شكري وزير الخارجية توجه صباح الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري إلى مدينة مراكش، للمشاركة في اجتماعات المنتدى العربي الروسي الذي تستضيفه المغرب.

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وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذه هي الدورة السادسة للمنتدى العربي الروسي، والذي كان قد تم إطلاقه رسمياً لأول مرة في عام 2009 بموجب مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وروسيا، واستضافت العاصمة الروسية موسكو آخر دوراته في عام 2019. وقد ازدادت أهمية المنتدى خلال السنوات الماضية كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذاً في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

ومن ناحية أخرى، كشف أبو زيد أنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري عدة لقاءات مع نظرائه على هامش المنتدى، والتي تستهدف التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة، وفي مقدمتها الحرب الدائرة في قطاع غزة وسبل إنهاءها في أسرع وقت.

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