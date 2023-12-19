الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مخالفات البناء.. موعد فتح باب التقديم للتصالح

مخالفات البناء
مخالفات البناء

مخالفات البناء.. عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، صدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين أوضاعها، يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب.

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هل يمكن تقسيط التصالح في مخالفات البناء؟

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452 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء لأهالي طور سيناء

موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء

ويكون فتح باب التصالح في مخالفات البناء، وفقًا قانون التصالح في المادة 6 لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية، حيث يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

يقدم  الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور

يجب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25 % منه

يجب سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع النقدي

يحدد فئات الرسم ونسب مقابل جديدة التصالح، من اللائحة التنفيذية

قانون التصالح 

وفقًا لقانون التصالح وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

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