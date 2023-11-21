هل يمكن تقسيط التصالح في مخالفات البناء؟

قانون التصالح .. عقب موافقة وافق مجلس النواب خلال على عدد من مواد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يرغب الكثير من المواطنين إلى معرفة التسهيلات المقدمة لهم، عند التصالح على مخالفات البناء، وإمكانية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.

تقسيط قيمة التصالح

كما وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر كشفت المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الأسباب التي تسبب في رفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وهي رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.