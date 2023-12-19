"الإرهاب وأثره على التنمية".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات واللقاءات التوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد بيت ثقافة اطسا لقاء لنادى أدب البادية تضمن ندوة بعنوان "الإرهاب وأثره على التنمية"، بالوحدة المحلية بقرية تطون، تحدث فيها الشاعر هانى فرج عن الإرهاب وأثره على مسيرة التنمية، حيث أنه يرهق القوى التنفيذية، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة لمقاومته، مشيرا أيضا إلى أثر الإرهاب على المواطنين وترويعهم، وعدم الاستقرار فى حياة المواطن، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أبناءنا من خطر التطرف، حيث أن الإرهاب يستدرج الشباب ويبث بهم أفكار سامة، تحت مسمي التدين، وهم بعيدون كل البعد عن الدين ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مجرد آلات تنفذ أجندات خارجية بتمويل خارجى، لإثارة الذعر والبلبلة داخل الدولة، وأكد في ختام حديثه على ضرورة متابعة الأبناء والحفاظ عليهم من تلك الأفكار المسمومة حتى تسير عجلة التنمية إلى الأمام.

أنشطة وفعاليات ثقافية لذوي القدرات الخاصة بفرع ثقافة الفيوم

وإستمرارا للأنشطة المقدمة لذوي القدرات الخاصة، والمقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نفذ قسم التمكين الثقافي لذوي القدرات الخاصة، ورشة أشغال يدوية بإشراف المدربة ندا أحمد، لتنفيذ عدد من الشنط من الخيط، وذلك بمدرسة الأمل للصم والبكم بنات، بحضور مترجم الإشارة محاسن رجب. وتستمر الورش حتى يوم الخميس القادم.

وفي سياق متصل ينظم فرع ثقافة الفيوم عدد من اللقاءات الثقافية احتفاء باليوم العالمي للغة العربية والترويج للسياحة الداخلية، في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوم العالمي للغة العربية.

خلال ذلك يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، في العاشرة صباحا ورشة أدبية بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم، حول فن كتابة القصة القصيرة، يديرها الروائي محمد جمال الدين، وتقام يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر، في العاشرة صباحا، محاضرة بعنوان "المحميات الطبيعية والترويج للسياحة الداخلية"، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالفيوم، يلقيها الدكتور عمرو سيد عبد الفتاح معاون وزير البيئة السابق، وعضو الأمانة العامة للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة جامعة الدول العربية.

وفي اليوم ذاته تشهد مكتبة حي جنوب، في الحادية عشرة صباحا، حملة توعية حول أهمية النظافة والوقاية من الأمراض، يشارك بها رشا جابر، وصفاء عويس مسئولي التوعية بالمركز الطبي الحضري بالفيوم.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، في سياق برنامج هيئة قصور الثقافة بالمحافظات خلال الشهر الحالي.