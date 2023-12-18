الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي.. ثلاثي في الهجوم

الأهلي
الأهلي

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل المارد الأحمر لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 

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تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

الاهلى 

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس و أحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره اتحاد جدة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب “الجوهرة المشعة”، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي البطولة.

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