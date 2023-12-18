كولر: الجماهير سلاح الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في المونديال
قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية سوف تكون صعبة على كلا الفريقين، في ظل طموح كل منهما في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.
وأوضح في تصريحاته قبل المباراة أن المواجهة التي تنطلق بعد قليل على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، سوف تجمع بين فريقين كبيرين، وكل منهما لديه دوافعه لتقديم أفضل ما لديه والمنافسة على اللقب.
وأشار إلى أن الأهلي جاهز للمباراة، وأن وجود الجماهير في المدرجات سوف يحفز اللاعبين، ويمنح دوافع كبيرة للفريق.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.
الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.
وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:
خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس