إلهام شاهين وهالة سرحان يعتمدان الشال الفلسطيني في مهرجان أيام قرطاج المسرحية|صور

بدأ بالأمس عروض الدورة 24 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الفنان الدكتور معز مرابط، ويشارك به، أكثر من 60 عرضًا من 28 بلدًا من مختلف القارات، وتألقن الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان بإطلالة جذبت المشاهدين وحسمت موقفهم تجاه القضية الفلسطينية.

إلهام شاهين وهالة سرحان

إلهام شاهين وهالة سرحان يدعمن القضية الفلسطينية بالـ "شال"

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة وزينته بشال فلسطيني باللون الأبيض والأسود، تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وظهرت الإعلامية هالة سرحان بنفس الشال، لتضعه على كتفيها، معبرة عن تضامنها للقضية الفلسطينية، كما إرتداه مدير عام المهرجان الدكتور معز المرابط.

وشهد المهرجان حالة من التضامن للقضية الفلسطينية، فبدأ بدقيقة حدادًا على روح شهداء قطاع غزة، وتم تخصيص فقرة إلقاء قصائد عن فلسطين والمقاومة للشاعرين محمود درويش وحيدر الغزالي.

وقامت بإلقاء القصائد الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي التي ألقت قصيدة حيدر الغزالي "هنا غزة"، وألقى الفنان التونسي رؤوف بن عمر قصيدة "أيها المارون بين الكلمات العابرة" لمحمود درويش، ونالت تلك القصائد تصفيق الحضور بكلماتها المؤثرة القوية المعبرة عن مضمون القضية الفلسطينية.

ويتوزع الـ 60 عرض: المسابقة الرسمية (11 عرضا، والعروض الموازية 24 عرضا، ومسرح العالم 18 عرضًا، وتعبيرات مسرحية في المهجر 4 عروض.

والجدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا، "دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.

وكان المسرح المصري حاضرًا ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية، على الرغم من غياب العروض المسرحية من المشاركة في المسابقة الرسمية، إذ انطلقت ثاني فعالياته تحت عنوان "متابعة واقع الجمهور"، بمشاركة المصريين نسرين إبراهيم البغدادي وجمال ياقوت، العراقي فاضل الجاف، الألماني بيتر شبولر، والتونسي محمد إدريس.