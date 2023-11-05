إلهام شاهين تتضامن مع أحداث فلسطين على طريقتها الخاصة (شاهد)

لفتت الفنانة إلهام شاهين الأنظار أثناء تكريمها في نيويورك بالمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون وذلك بارتداء الزي الوطني الفلسطيني، تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وما يحدث في قطاع غزة من مجازر دامية راح ضحيتها الآلاف.

تكريم إلهام شاهين في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بنيويورك

ونشرت إلهام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاشهر إنستجرام وثقت من خلاله لحظة تكريمها وعلقت قائلة: "يملؤني الحزن والألم على شهداء فلسطين، ارتديت الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمي في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون بنيويورك، لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطيني، ندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها".

إلهام شاهين

وتابعت: "وأقول لدعاة الشر والحروب، كفاكم تخريبا في الوطن العربي وضياع حياة الأبرياء، وهذه كلمتي إلى الجاليات العربية بنيويورك الذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعا شعار المهرجان هذا العام، فلسطين في القلب"

ونشرت صورة أخرى تجمعها بإدارة المهرجان، وأرفقتها بتعليق وجهت خلاله الشكر للمهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون، ولرئيس المهرجان صفوت سليمان على إصراره لإقامة هذه الدورة حبا ودعما لفلسطين رغم الظروف الصعبة الذي يعيشها الجميع، إضافة إلى اختياره فيلم الافتتاح عن الإعلامية شيرين أبو عاقلة.

إلهام شاهين

وباركت للفنانة لبلبة والفنان عمرو يوسف والمخرج هاني لاشين تكريمهم، ووصفتهم بأنهم "خير سفراء" لبلدهم، مع تأكيدها على أن المهرجان حمل شعار "فلسطين في القلب".

مستجدات الوضع في غزة

جدير بالذكر أن الإحتلال الإسرائيلي يواصل عداونه على قطاع غزة، وسط ارتكابه عشرات المجازر بحق المواطنين الآمنين في منازلهم واللاجئين في المخيمات والمدارس وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان إلى 9883 شهيدًا وأكثر من 26 ألف جريح وفقا لما اعلنته وزارة الصحةالفلسطينية.