رضا عبدالعال: كولر سبب الخسارة من فلومينينسي وأطالب الأهلي بالبحث عن مدرب

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أدار مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بشكل سيء فنياً.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يتحمل مسؤولية خسارة الفريق الأحمر أمام فلومينينسي البرازيلي في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" كولر تغييراته متأخرة دائمًا خلال الفترة الماضية في مباريات الأهلي ولا يجيد قراءة المنافس بشكل جيد، وتصريحاته عقب المباريات غير منطقية بالمرة.

وأكمل: " أطالب إدارة النادي الأهلي بالبحث عن مدير فني من الآن للتعاقد معه في الفترة المقبلة بدلًا من كولر ".

وأتم:" من وجهة نظري أن كولر المسؤول الأول عن خسارة فريق الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي وعدم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية ".