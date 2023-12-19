مختار مختار: الأهلي كان يستطيع الفوز على فلومينينسي بنتيجة كبيرة

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي الأسبق أن الأحمر كان باستطاعته الفوز بنتيجة كبيرة على فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

إقرأ أيضًا ..



وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم يكن هناك فرصة أسهل للأهلي من الوصول للنهائي أكثر من هذه المرة، كانت فرصة كبيرة لهؤلاء اللاعبين أن يتأهلوا للدور النهائي".

وأضاف: "أظن إنه إذا كان هناك توفيق أن يتقدم الأهلي بثلاثية في الشوط الأول، قد يكون كولر قد راهن على تسجيل الأهداف في الشوط، ولكننا أهدرنا تلك الفرص".

وتابع: "لم يكن بها إصرار ودقة في التعامل مع الفرص، وفي المباريات الكبيرة عليك استغلال الفرصة الواحدة.. كان هناك عدم تركيز من اللاعبين".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "النادي الأهلي كان يستطيع الفوز بنتيجة كبيرة على فلومينينسي، والذي يهدر الأهداف سيستقبلها في كرة القدم".

