الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مختار مختار: الأهلي كان يستطيع الفوز على فلومينينسي بنتيجة كبيرة

الأهلي وفلومينينسي
الأهلي وفلومينينسي

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي الأسبق أن الأحمر كان باستطاعته الفوز بنتيجة كبيرة على فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

إقرأ أيضًا ..

txt

بعثة الزمالك تلبي دعوة سفيرة مصر في انجولا على العشاء

txt

الزمالك ينتهي من أزمة إيقاف القيد وهذا موعد رفعه


وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لم يكن هناك فرصة أسهل للأهلي من الوصول للنهائي أكثر من هذه المرة، كانت فرصة كبيرة لهؤلاء اللاعبين أن يتأهلوا للدور النهائي".
وأضاف: "أظن إنه إذا كان هناك توفيق أن يتقدم الأهلي بثلاثية في الشوط الأول، قد يكون كولر قد راهن على تسجيل الأهداف في الشوط، ولكننا أهدرنا تلك الفرص".
وتابع: "لم يكن بها إصرار ودقة في التعامل مع الفرص، وفي المباريات الكبيرة عليك استغلال الفرصة الواحدة.. كان هناك عدم تركيز من اللاعبين".
وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "النادي الأهلي كان يستطيع الفوز بنتيجة كبيرة على فلومينينسي، والذي يهدر الأهداف سيستقبلها في كرة القدم".
 

مواد متعلقة

ناقد رياضي: الأهلي أهدر فرصة كبيرة للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

كلاكيت ثالث مرة.. الأهلي لا يعرف طريق الفوز في مواجهة كينو (فيديو)

الأهلي وفلومينينسي.. تأخر الأحمر بهدف بعد مرور 75 دقيقة بمونديال الأندية

الأهلي وفلومينينسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

نجم مانشستر سيتي يختار خصمه المحتمل بين الأهلي وفلومينينسي في نهائي المونديال

كولر: الجماهير سلاح الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في المونديال

كينو يقود تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي بكأس العالم للأندية

بدلاء الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023
الجريدة الورقية