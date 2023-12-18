خبير تحكيمي يعلق على ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي

قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة أن الحكم أدار لقاء النادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بشكل جيد ولم يخطئ في أي لعبة.

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، ركلة جزاء فريق فلومينينسي البرازيلي صحيحة بعد احتكاك ركبة بيرسي تاو بقدم اللاعب مارسيلو.

وتابع : " كرة محمود كهربا طبيعية ولم ترتقي إلى ركلة جزاء لصالح الأهلي، والأحمر لا يستحق أي ركلة، والحكم أدار اللقاء بشكل جيد".

واختتم:" كرة كينو بعد تدخل على قدم أكرم توفيق كانت ترتقي لبطاقة صفراء، ولكن لم يحدث ذلك".