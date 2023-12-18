الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خبير تحكيمي يعلق على ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي

مباراة الأهلي وفلومينينسي
مباراة الأهلي وفلومينينسي

قال الخبير التحكيمي جهاد جريشة أن الحكم أدار لقاء النادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بشكل جيد ولم يخطئ في أي لعبة.

txt

أحمد موسي يعلق على هزيمة الأهلي أمام فلومينينسي: أضعنا فرص عديدة (فيديو)

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، ركلة جزاء فريق فلومينينسي البرازيلي صحيحة بعد احتكاك ركبة بيرسي تاو بقدم اللاعب مارسيلو.

وتابع : " كرة محمود كهربا طبيعية ولم ترتقي إلى ركلة جزاء لصالح الأهلي، والأحمر لا يستحق أي ركلة، والحكم أدار اللقاء بشكل جيد".

واختتم:" كرة كينو بعد تدخل على قدم أكرم توفيق كانت ترتقي لبطاقة صفراء، ولكن لم يحدث ذلك".

الجريدة الورقية