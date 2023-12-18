الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"القومي لحقوق الإنسان" يهنئ الرئيس السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الانسان

تقدم المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتجديد ثقة الشعب المصري بانتخابه لدورة رئاسية جديدة رئيسا لجمهوريه مصر العربية.

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وأكد المجلس ثقته في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية الداعمة لترسيخ قيم حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن خالص اعتزازه وشكره للهيئة الوطنية للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس ونزيه، وشهدت إقبالاً كثيفاً من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.
 

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لمشاركتهم الفعالة في متابعة العملية الإنتخابية، التجربة الديمقراطية الهامة لمسيرة ومستقبل الشعب المصري، والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.

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