وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان يتفقد لجنة الوافدين بالمركز القومي للبحوث بالدقي.. صور

تفقد وفد من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، آخر أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، برئاسة الكاتب الصحفي الكبير مجدي حلمي، والدكتورة خولة مطر، والدكتور محمد الكعبي، لجنة الوافدين بالمركز القومي للبحوث بالدقي.

وأشادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بحسن التنظيم داخل لجنة الوافدين بالمركز، بالإضافة إلى السهولة في سير العملية الانتخابية. يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام كانت بدايتها من الأحد الماضي حتى اليوم الثلاثاء، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتنافس 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية، وهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم.



