القومي لحقوق الإنسان: المشهد الانتخابي غاية فى الانتظام والتنظيم (فيديو)

أشادت الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين من تسهيلات و تيسيرات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن المشهد الانتخابي غاية فى الانتظام والتنظيم منذ بدء فتح لجان الاقتراع فى التاسعة صباحا.

ما يقدمه رجال الأمن يدعم الوطنية والإحساس بالفخر

وأشارت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن ما يقدمه رجال الأمن يدعم الوطنية والإحساس بالفخر، مضيفة: "انتخابات الرئاسة 2024 تحظى بمتابعة دولية كبرى والعديد من المنظمات المحلية.

وأوضحت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن أعضاء المجلس ومنظمات المجتمع المدنى لم ترصد أى شكاوى متعلقة بالعملية الانتخابية.

هذا ويصوت أبناء مصر منذ أمس الأحد بمنطقتي المنيل ومصر القديمة على الأغاني الوطنية، وسط تفاعل وفرحة من الناخبين.

وقد فتحت في التاسعة من صباح الأحد لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمة والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.