الإثنين 18 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير تشريعات انتخابية: الرئيس السيسي يقدر الحياة الحزبية في مصر

ترشح الدكتور عبدالسند
ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد في الانتخابات

علق عبدالناصر قنديل خبير النظم والتشريعات الانتخابية، على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: "أعظم ما جاء في كلمة الرئيس أنها ليست كلمة انتخابية".


وأضاف عبدالناصر قنديل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى خلال التغطية الخاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي حزمة تقدير واحترام للحياة الحزبية في مصر، معللًا ذلك من خلال حرية المشاركة الحزبية في عملية الانتخابات.

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وأشار قنديل إلى مدى أهمية دائرة الحوار الوطني الذي عقده الرئيس، باعتباره مشروعا لتحقيق رؤية هامة في مستقبل مصر، لافتا إلى أن مخرجات الحوار أحدثت فارقا في التحدي الاقليمي والتعامل مع الأزمة الفلسطينية.


وأوضح خبير النظم والتشريعات الانتخابية، أن عملية الإصلاح الاقتصادي استطاعت أن تخفف كثير من الاعباء على المواطنين، ولابد أن يتم رفع الوعي في المدارس بأهمية المشاركة في الحياة السياسية وإعلاء فكرة الحوار الوطني.


وتابع: مصر تجري عملية اقتراع وطني كل عام تقريبا، وهذه هي الانتخابات رقم 13 خلال الـ 13 عاما الماضيين، ومواد الدستور تنص على تعزيز المشاركة المجتمعية في العمل العام، وتعزيز الانتماء من خلال التوعية.


واختتم عبدالناصر حديثه قائلا: "نسبة المشاركة في الانتخابات هي تحدٍ حقيقي، ويجب وضع رؤية مختلفة للتعامل مع الأحداث الاقتصادية الكبرى.

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