رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منتسبي جامعة الفيوم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وثمَّن رئيس الجامعة، الوعي الكبير الذي أبداه أفراد الشعب المصري العظيم الذى أحتشد بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقوقه الدستورية في اختيار من يمثله ويعبر به إلى آفاق الحرية والكرامة ويستكمل معه مسيرة البناء والإنجازات.

داعين الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء تحت راية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم امين الجامعة

ومن جهه اخرى شهد الدكتورياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم حفل تكريم أشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة ومدير عام مكتب رئيس الجامعة لبلوغه السن القانونية للمعاش.

حضر الحفل الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحضورالدكتور أشرف رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الغار القائم بأعمال رئيس الجامعة السابق، وعمداء الكليات ووكلائها والأمناء المساعدين ومديري العموم بالجامعة وعدد كبير من العاملين بالجامعة وذلك اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

وأعرب الدكتور ياسر مجدي حتاته عن خالص التقدير والاحترام إلى أشرف الغندقلي الذي توطدت العلاقة معه منذ توليه منصب رئاسة الجامعة، وقد شهد منه التفاني والإخلاص في العمل، مضيفًا أن الجامعة ستفقد عنصرًا إداريًّا هامًا يعد من أفضل كوادرها الإدارية تاركًا رصيدًا كبيرًا من التميز والسمعة الحسنة، مقدمًا له الشكر على ما قدمه للجامعة، متمنيًا له دوام الصحة والتوفيق خلال حياته.

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري، إن الغندقلي يتصف بالمباشرة والوضوح في كل شيء، فهو صاحب رؤية واعية في تنفيذ القرارات ويتحمل المهام الموكلة إليه رغم صعوبتها برحابة صدر، مضيفًا أن الجامعة ستفقد قيمة وقامة في العمل الإداري متمنيًا له حياة سعيدة مع أسرته.

وأوضح الدكتور عرفه صبري أن أشرف الغندقلي أدي واجبه علي الوجه الأكمل بكل أمانة وإخلاص، فهو مثال للإداري المنضبط يأتي مبكراً وينصرف متأخراً.