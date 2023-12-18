حقوق الإنسان تكرم رئيس محلية فارسكور لجهوده في الانتخابات الرئاسية

نظمت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية حفل تكريم للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، بحضر الحفل عبده باشًا رئيس قطاع رجال الاعمال بالمنظمة ، والعالمي هشام القشاوي نائب رئيس المنظمة والمدير التنفيذي لمحافظة دمياط، وعدد كبير من رجال الإعلام والمجتمع المدني،

وذلك بتوجيهات المستشار إسماعيل الأنصاري رئيس المنظمة.

وأقامت المنظمة، احتفالية كبري بحضور العديد من القيادات التنفيذية والشعبية ، وتم تكريم قيادات محلية فارسكور ما بين موظفين وعمال.



وقال عبده باشا، إن التكريم شمل العاملين و طاقم عمال النظافة واختتم الحفل بتسليم درع للواء وائل فاروق الشربيني رئيس محلية فارسكور ، وذلك في إطار حرص إدارة المنظمة على رفع الروح المعنوية لدى محلية فارسكور وزيادة الجهد والإنتاج وتحفيز باقي المؤسسات الحكومية لينالوا شرف التكريم في الاشهر القادمة. واضاف الباشا جاء تكريم رئيس محلية فارسكور اللواء وائل الشربيني لما قدمة بانتخابات رئاسة الجمهورية بمدرس مدينة ومركز فارسكور، وذلك نظرا للمجهودة الكبير الذي بذله هو و كافة موظفي محلية فارسكور خلال فترة التصويت لانتخابات الرئاسية 2024، وظهور مركز فارسكور بشكل مشرف، وانتظام العملية الانتخابية خلال الثلاث أيام.وانتخابات الرئاسة 2024، هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.



وكانت تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة والذي فاز اليوم بعد الان النتيجة ، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. حيث ، أجرى الشربيني جولات ميدانية في كافة القري والمدن والأحياء على مدار الأيام القليلة الماضية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مقاعد متحركة بكل مقر، ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، ومولد كهربائي، وعلم مصر على مدخل اللجان، والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.



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